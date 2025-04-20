Практика судів
  1. В Україні

Чи може роботодавець зменшити зарплату за час простою — відповідь Держпраці

23:30, 20 квітня 2025
Роботодавець може зменшити розмір оплати праці за час простою, якщо видасть відповідний наказ та повідомить про своє рішення всіх працівників, яких стосуються зміни.
Чи може роботодавець зменшити зарплату за час простою — відповідь Держпраці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Східне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, чи можна зменшити розмір оплати праці за час встановленого простою в умовах воєнного стану.

Чинним законодавством передбачена обов’язкова для всіх роботодавців мінімальна гарантія оплати часу простою не з вини працівника, який оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу) (стаття 113 КЗпП України).

Зменшити розмір оплати праці за час встановленого простою роботодавець може за умови видання відповідного наказу та після повідомлення про своє рішення всіх працівників, яких ці зміни стосуються.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Держпраці трудові відносини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Сергій Іонушас зареєстрував проект змін до КПК про розширення можливостей проводити судовий розгляд за відсутності учасників провадження

Зокрема, задля унеможливлення зловживання процесуальними правами стороною захисту депутати пропонують розширити сферу застосування письмового провадження у КПК.

Верховна Рада розгляне зміни до КПК щодо досудового розслідування злочинів, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти

Як зазначають народні депутати, законопроект розроблено у зв’язку зі зростанням кількості випадків зникнення осіб безвісти за особливих обставин на тлі воєнного стану в Україні.

Батальйони «Шквал» під шквалом судових вироків – як і за що судять військовослужбовців з числа колишніх засуджених

До колишніх засуджених виникають претензії за СЗЧ, непокору та рецидив злочинів, а самі військовослужбовці підрозділів «Шквал» розповідають про байдужість командування до їх проблем.

Дезертирам запропонують добровільно повернутися на службу до 30 серпня 2025 року – члени комітету з нацбезпеки внесли законопроект

Дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців, військову службу яких призупинено та які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували, можуть продовжити до 30 серпня 2025 року.

Для роботодавців пропонують запровадити квоту на працевлаштування учасників бойових дій – депутати внесли законопроект

У разі невиконання роботодавцем протягом року квоти для працевлаштування УБД з нього пропонується стягувати штраф за кожного непрацевлаштованого громадянина у двократному розмірі мінімальної зарплати.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Могил
    Сергій Могил
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді