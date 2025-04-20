Чи може роботодавець зменшити зарплату за час простою — відповідь Держпраці

Роботодавець може зменшити розмір оплати праці за час простою, якщо видасть відповідний наказ та повідомить про своє рішення всіх працівників, яких стосуються зміни.

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Східне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, чи можна зменшити розмір оплати праці за час встановленого простою в умовах воєнного стану.

Чинним законодавством передбачена обов’язкова для всіх роботодавців мінімальна гарантія оплати часу простою не з вини працівника, який оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу) (стаття 113 КЗпП України).

Зменшити розмір оплати праці за час встановленого простою роботодавець може за умови видання відповідного наказу та після повідомлення про своє рішення всіх працівників, яких ці зміни стосуються.

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