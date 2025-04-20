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Туристів не пустили до Колізею через віцепрезидента США, який так і не прийшов

16:39, 20 квітня 2025
Біля Колізею протестують туристи.
Туристів не пустили до Колізею через віцепрезидента США, який так і не прийшов
Фото: La Repubblica
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У Римі 19 квітня туристів достроково не пустили до Колізею через підготовку до візиту віцепрезидента США Джей Ді Венса. Однак сам політик на місце так і не з’явився. Про це повідомляє La Repubblica.

Близько 17:00 доступ до історичної пам’ятки було обмежено — за наказом начальника поліції Риму Колізей зачинили раніше звичного часу. З 17:00 до 18:15 всім відвідувачам, які мали квитки, відмовили у вході, пообіцявши повернення коштів.

Втім, вже о 17:40 ситуація загострилась. Перед зачиненими воротами зібрався натовп невдоволених туристів із різних країн — Японії, США, Іспанії, Великої Британії, Італії, Китаю, Франції та Німеччини. Люди скандували: «Ганьба», «Це скандал», «Венс, іди геть», «Ми хочемо зайти». Незважаючи на протести, після додаткових пояснень охорони, туристам так і не дозволили зайти.

Проте Джей Ді Венс у Колізей не прибув — у нього з’явилися інші зобов’язання. Натомість історичну пам’ятку відвідала його дружина Уша Венс разом із трьома дітьми.

Під час візиту до Італії Венс провів зустрічі з прем’єр-міністеркою Джорджею Мелоні та з кардиналом П’єтро Пароліном у Ватикані.

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США Італія

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