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Зеленский: Украина предлагает продлить режим тишины еще на 30 дней после Пасхи

09:08, 20 апреля 2025
Несмотря на попытки России создать видимость соблюдения «пасхального перемирия», ее войска продолжают отдельные наступательные действия и наносят урон Украине.
Зеленский: Украина предлагает продлить режим тишины еще на 30 дней после Пасхи
Фото: Офис Президента
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По состоянию на утро Пасхи, 20 апреля, Россия пытается создать общее впечатление прекращения огня на фронте, но при этом не отказывается от отдельных попыток продвигаться и наносить Украине потери. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский после доклада Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Глава государства подчеркнул, что украинские защитники отвечают на вражеские атаки в соответствии с текущей обстановкой, добавив, что Украина и далее будет действовать зеркально.

Владимир Зеленский отметил, что Россия должна полностью соблюдать условия режима тишины. Украинская инициатива по установлению и продлению прекращения огня ещё на 30 дней после полуночи остаётся в силе.

«В целом, по состоянию на утро Пасхи, можем утверждать, что российская армия пытается создать общее впечатление прекращения огня, но местами не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить Украине потери. Россия должна полностью выполнять условия тишины. Украинское предложение реализовать и продлить тишину на 30 дней после 24:00 сегодняшнего дня остаётся актуальным. Будем действовать в соответствии с реальной ситуацией», — подчеркнул Президент.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Путин объявил о «пасхальном перемирии». Он заявил, что российская сторона прекращает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

В то же время РФ выдвинула условие, что «перемирие» будет соблюдено, если украинская сторона его тоже будет соблюдать.

Добавим, руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что, несмотря на анонсированное Путиным «пасхальное перемирие», российские войска продолжают вести огонь.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит «пасхальное перемирие» при условии, что Россия действительно будет его соблюдать.

Глава государства подчеркнул, что Украина будет действовать зеркально: тишина в ответ на тишину, удары — для отражения ударов.

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рф Украина война Владимир Зеленский

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