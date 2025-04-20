Instagram тестирует закрытые Reels с доступом по коду – новый формат для эксклюзивного контента

Пользователи смогут ограничивать доступ к видео.

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Instagram тестирует новый формат закрытых Reels, которые можно просматривать только после ввода специального кода. Об этом сообщает TechCrunch.

Пользователи смогут ограничивать доступ к видео, задавая, например, вопросы вроде «когда у меня день рождения?» или «как зовут мою собаку?». Таким образом автор будет делиться контентом только с теми, кто знает правильный ответ.

Один из таких тестовых роликов Instagram разместил в своём аккаунте Design. Чтобы его увидеть, нужно ввести секретное слово — первый хештег из подписи (в данном случае это слово treads). После разблокировки появляется видео с сообщением «Скоро».

В компании считают, что этот инструмент может стать удобным способом для звёзд делиться эксклюзивным контентом со своими самыми преданными поклонниками. Бренды и компании тоже смогут использовать такой формат для запуска маркетинговых кампаний или продвижения акций.

Также предусмотрено, что обычные пользователи смогут настраивать приватность сторис для отдельных друзей, не ограничиваясь функцией «близкие друзья». Пока неизвестно, планирует ли Instagram сделать эту функцию доступной для всех.

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