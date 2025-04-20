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На Буковине нашли мертвым 19-летнего курсанта с огнестрельным ранением — это второй случай через неделю

08:50, 20 апреля 2025
Курсант военного вуза из Хмельницкой области выстрелил себе в голову из закрепленного за ним оружия.
На Буковине нашли мертвым 19-летнего курсанта с огнестрельным ранением — это второй случай через неделю
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На Буковине обнаружено тело 19-летнего курсанта Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого с огнестрельным ранением. Об этом сообщила пресс-секретарь Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко в комментарии «Суспільному».

По предварительным данным, около 18:20 19-летний курсант военного вуза из Хмельницкой области выстрелил себе в голову из закрепленного за ним оружия. В это время он нес службу на участке ответственности Черновицкого пограничного отряда.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа совместно с криминалистами.

Правоохранители решают вопрос о регистрации уголовного производства по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

Напомним, это уже второй случай за неделю. В частности, 17 апреля в Хмельницком было обнаружено тело 20-летнего парня с огнестрельным ранением. Погибший был курсантом первого курса Национальной академии ГПСУ имени Богдана Хмельницкого.

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самоубийство

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