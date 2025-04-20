На Буковине нашли мертвым 19-летнего курсанта с огнестрельным ранением — это второй случай через неделю

На Буковине обнаружено тело 19-летнего курсанта Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого с огнестрельным ранением. Об этом сообщила пресс-секретарь Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко в комментарии «Суспільному».
По предварительным данным, около 18:20 19-летний курсант военного вуза из Хмельницкой области выстрелил себе в голову из закрепленного за ним оружия. В это время он нес службу на участке ответственности Черновицкого пограничного отряда.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа совместно с криминалистами.
Правоохранители решают вопрос о регистрации уголовного производства по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».
Напомним, это уже второй случай за неделю. В частности, 17 апреля в Хмельницком было обнаружено тело 20-летнего парня с огнестрельным ранением. Погибший был курсантом первого курса Национальной академии ГПСУ имени Богдана Хмельницкого.
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