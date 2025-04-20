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На Буковині знайшли тіло 19-річного курсанта з вогнепальним пораненням — це другий випадок за тиждень

08:50, 20 квітня 2025
Курсант військового вишу з Хмельниччини вистрелив собі в голову зі ввіреної йому зброї.
На Буковині знайшли тіло 19-річного курсанта з вогнепальним пораненням — це другий випадок за тиждень
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На Буковині виявили тіло 19-річного курсанта Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького з вогнепальним пораненням. Про це повідомила речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко в коментарі «Суспільному».

За попередніми даними, близько 18:20 19-річний курсант військового вишу з Хмельниччини вистрелив собі в голову зі ввіреної йому зброї. У той час він ніс службу на ділянці відповідальності Чернівецького прикордонного загону.

На місці працювала слідчо-оперативна група разом із криміналістами.

Правоохоронці розв'язуватимуть питання про реєстрацію кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України із приміткою «самогубство».

Нагадаємо, це вже другий випадок за тиждень. Зокрема, 17 квітня у Хмельницькому знайшли тіло 20-річного хлопця з вогнепальним пораненням. Загиблий був курсантом першого курсу Національної академії ДПСУ імені Богдана Хмельницького.

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самогубство

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