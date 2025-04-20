У Євросоюзі вимагають від Росії доказів «великоднього перемир’я»

У ЄС наголосили, що Москва могла б завершити війну негайно, якби справді цього хотіла.

Фото: REUTERS

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У Європейському Союзі відреагували на заяву Путіна про «великоднє перемир’я». Там наголосили, що Росія для початку має продемонструвати справжнє припинення бойових дій. Про це заявила головний речник Європейської комісії з питань закордонних справ і безпеки Аніта Гіппер, передає Reuters.

«Росія має репутацію агресора, тому спочатку ми повинні побачити реальне припинення агресії та чіткі дії для тривалого припинення вогню», - наголосила Гіппер.

Вона додала, що минуло більше місяця відтоді, як Україна погодилася на безумовне припинення вогню.

«Росія може зупинити цю війну в будь-який момент, якщо вона справді цього хоче... Ми продовжуємо підтримувати Україну в досягненні тривалого, справедливого і всеосяжного миру», - сказала речник ЄК.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Путін оголосив «великоднє перемир'я». Він заявив, що російська сторона зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.

Водночас РФ висунула умову, що «перемир'я» буде дотримане, якщо українська сторона його теж буде дотримуватися.

Додамо, керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко заявив, що попри анонсоване Путіним «великоднє перемир'я» російські війська продовжують вести вогонь.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримає «великоднє перемир'я» за умови, що Росія його дотримуватиметься.

Глава держави наголосив, що Україна діятиме дзеркально: тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів.

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