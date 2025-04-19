Тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів, — Володимир Зеленський погодився на «великоднє перемир’я»

Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій РФ.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримає «великоднє перемир'я», яке оголосив Путін, за умови, що Росія його дотримуватиметься.

Глава держави наголосив, що Україна діятиме дзеркально: тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів.

«Відповідна пропозиція формату повного та безумовного припинення вогню терміном на 30 днів залишається без відповіді Росії вже 39 днів. Сполучені Штати зробили цю пропозицію, Україна сприйняла її позитивно, а от Росія ігнорувала.

Якщо зараз Росія раптово готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, Україна діятиме дзеркально – так, як буде з російського боку. Тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів. Якщо повна тиша дійсно запанує, Україна пропонує подовжити її і по закінченню великодньої доби 20 квітня надалі. Це й покаже справжні наміри Росії, бо 30 годин достатньо для заголовків, але не для справжніх заходів зміцнення довіри. Тридцять днів можуть дати миру шанс.

Поки що згідно з доповіддю Головкома на деяких ділянках фронту продовжуються російські штурмові дії та не стихає російська артилерія. Тому довіри словам із Москви немає. Ми надто добре знаємо, як Москва маніпулює, та завжди готові до всього. Сили оборони України діятимуть раціонально, дзеркально відповідаючи. На кожен російський удар буде достатня відповідь.

На 21:30 і на 22:00 очікую детальні доповіді Головкома Олександра Сирського після його спілкування з командирами бригад та інших підрозділів на передовій щодо ситуації на конкретних напрямках», — зазначив Президент.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Путін оголосив «великоднє перемир'я». Він заявив, що російська сторона зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.

Водночас РФ висунула умову, що «перемир'я» буде дотримане, якщо українська сторона його теж буде дотримуватися.

Додамо, керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко заявив, що попри анонсоване Путіним «великоднє перемир'я» російські війська продовжують вести вогонь.

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