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Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов, — Владимир Зеленский согласился на «пасхальное перемирие»

21:25, 19 апреля 2025
Украина готова приобщиться к формату полного прекращения огня и будет действовать зеркально к действиям РФ.
Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов, — Владимир Зеленский согласился на «пасхальное перемирие»
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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит «пасхальное перемирие», объявленное Путиным, при условии, что Россия действительно будет его соблюдать.

Глава государства подчеркнул, что Украина будет действовать зеркально: тишина в ответ на тишину, удары — для отражения ударов.

«Соответствующее предложение о полном и безусловном прекращении огня сроком на 30 дней остаётся без ответа от России уже 39 дней. Соединённые Штаты выступили с такой инициативой, Украина восприняла её положительно, а вот Россия — проигнорировала.

Если сейчас Россия внезапно действительно готова присоединиться к формату полного и безусловного прекращения огня, Украина будет действовать зеркально — так, как будет с российской стороны. Тишина в ответ на тишину, удары — в ответ на удары. Если действительно наступит полная тишина, Украина предлагает продлить её и после пасхального дня 20 апреля. Это и покажет настоящие намерения России, ведь 30 часов — это достаточно для заголовков, но не для реальных шагов по укреплению доверия. Тридцать дней могут дать шанс миру.

Пока же, согласно докладу Главкома, на некоторых участках фронта продолжаются российские штурмовые действия и не стихают артобстрелы. Поэтому доверия словам из Москвы нет. Мы слишком хорошо знаем, как Москва манипулирует, и всегда готовы ко всему. Силы обороны Украины будут действовать рационально, зеркально отвечая. На каждый российский удар будет адекватный ответ.

В 21:30 и в 22:00 я ожидаю подробные доклады от Главкома Александра Сырского после его общения с командирами бригад и других подразделений на передовой относительно ситуации на конкретных направлениях», — отметил Президент.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Путин объявил о «пасхальном перемирии». Он заявил, что российская сторона прекращает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

В то же время РФ выдвинула условие, что «перемирие» будет соблюдено, если украинская сторона его тоже будет соблюдать.

Добавим, руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что, несмотря на анонсированное Путиным «пасхальное перемирие», российские войска продолжают вести огонь.

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рф путин Украина война Владимир Зеленский

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