На Буковине будут судить 23-летнего мужчину, который переправлял военнообязанных в Румынию

За вознаграждение от 6500 до 8000 долларов с человека фигурант пытался незаконно переправить в соседнее государство двух мужчин призывного возраста.

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На Буковине будут судить 23-летнего мужчину, обвиняемого в организации незаконного трансфера за границу. Об этом сообщает полиция Черновицкой области.

Так, 23-летний житель Тернопольской области стал участником схемы нелегального заработка.

Фигурант, зная о временных ограничениях на выезд мужчин призывного возраста за пределы страны, вступил в сговор с пока не установленными следствием лицами и способствовал нелегальной переправке двух военнообязанных мужчин в Румынию.

Действуя согласно заранее согласованному плану, мужчина на автомобиле доставлял «клиентов» в приграничный населённый пункт Буковины и давал инструкции по дальнейшему пересечению границы.

Стоимость такой услуги составляла от 6500 до 8000 долларов с каждого желающего.

В настоящее время следователи полиции завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в отношении мужчины в суд. Ему инкриминируется совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

За это преступление обвиняемому грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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