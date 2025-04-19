У работницы трое детей, один из которых усыновлен — как ей предоставляется отпуск

Федерация профессиональных союзов Украины разъяснила, как предоставляется отпуск сотруднице с тремя детьми, одна из которых усыновлена.

Так, сотрудница, у которой трое детей (двое родных и один усыновлённый), имеет право на дополнительный отпуск продолжительностью 17 календарных дней сразу по двум основаниям: как «один из родителей, имеющих двух и более детей в возрасте до 15 лет» и как «один из родителей, усыновивших ребёнка» согласно статье 19 Закона Украины от 15 ноября 1996 года № 504/96-ВР «Об отпусках».

Такой отпуск предоставляется при условии, что отец ребёнка не воспользовался соответствующим правом в текущем году.

Ранее в Гоструде объяснили, можно ли потребовать от работника взять отпуск за свой счет.