В Австралии женщина родила чужого ребенка из-за ошибки в клинике искусственного оплодотворения

Женщина стала матерью ребенка, зачатого с эмбриона другой пары, из-за ошибки в клинике искусственного оплодотворения.

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В Австралии женщина родила чужого ребёнка из-за ошибки в клинике искусственного оплодотворения. Об этом сообщает Independent.

Так, женщина стала матерью ребёнка, зачатого из эмбриона другой пары, в результате ошибки, допущенной в клинике экстракорпорального оплодотворения. Указывается, что инцидент произошёл по причине «человеческого фактора».

О случившемся стало известно в феврале, когда в клинике в Брисбене во время внутренней проверки выяснилось, что у биологических родителей осталось на хранении больше эмбрионов, чем должно было быть. В результате оказалось, что в ходе процедуры по ошибке был разморожен и перенесён эмбрион другой пациентки.

По данным местных СМИ, ребёнок родился в 2024 году. Однако возраст младенца, а также другие детали об участниках инцидента или правовой статус ребёнка не раскрываются.

«Мы все глубоко потрясены и приносим извинения всем, кто пострадал», — заявил генеральный директор компании Monash IVF Майкл Кнаап. По его словам, клиника продолжает оказывать поддержку пациентам в этой сложной ситуации.

В компании подчеркнули, что ошибка произошла несмотря на наличие действующих лабораторных протоколов безопасности. Случай уже передан регуляторному органу штата Квинсленд.

Monash IVF — одна из крупнейших сетей клиник репродуктивной медицины в Австралии. В прошлом году компания выплатила 56 миллионов австралийских долларов компенсации в рамках коллективного иска более 700 пациентов, заявивших о разрушении потенциально жизнеспособных эмбрионов. Соглашение было достигнуто без признания вины со стороны клиники.

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