Жінка стала матір’ю дитини, зачатої з ембріона іншої пари, через помилку в клініці штучного запліднення.

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В Австралії жінка народила чужу дитину через помилку в клініці штучного запліднення. Про це повідомляє Independent.

Так, жінка стала матір’ю дитини, зачатої з ембріона іншої пари, через помилку в клініці штучного запліднення. Вказується, що інцидент стався внаслідок «людського фактора».

Про інцидент стало відомо в лютому, коли в клініці в Брісбені під час перевірки виявили, що у біологічних батьків на зберіганні залишилося більше ембріонів, ніж мало бути. У результаті з’ясувалося, що під час процедури був випадково розморожений і перенесений ембріон іншої пацієнтки.

За даними місцевих ЗМІ, дитина народилася у 2024 році. Утім, не розкривається вік немовляти та інші подробиці про учасників інциденту чи правовий статус дитини.

«Усі глибоко засмучені і приносять вибачення всім, хто постраждав», — заявив генеральний директор компанії Monash IVF Майкл Кнаап. За його словами, клініка продовжує підтримувати пацієнтів у цій складній ситуації.

У компанії наголосили, що помилка сталася попри наявність протоколів безпеки в лабораторії. Випадок уже передано регуляторному органу штату Квінсленд.

Monash IVF — одна з найбільших мереж клінік репродуктивної медицини в Австралії. Минулого року компанія виплатила 56 мільйонів австралійських доларів компенсації у межах колективного позову понад 700 пацієнтів, які заявили про знищення потенційно життєздатних ембріонів. Угода була досягнута без визнання вини з боку клініки.

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