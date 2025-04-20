Яка квота встановлена для працевлаштування осіб з інвалідністю на підприємстві — роз’яснення

Норматив робочих місць для осіб з інвалідністю поширюється як на підприємства, установи, організації, так і на фізичних осіб підприємців.

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Управління інспекційної діяльності у Вінницькій області нагадало, яка квота встановлена для працевлаштування осіб з інвалідністю на підприємстві.

Так, відповідно до ст. 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю» встановлено, що для роботодавців, які використовують найману працю встановлений норматив робочих місць для осіб з інвалідністю у розмірі 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, – у кількості одного робочого місця.

Норматив робочих місць для осіб з інвалідністю поширюється як на підприємства, установи, організації, так і на фізичних осіб підприємців.

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