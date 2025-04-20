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Привіз додому в якості «сувенірів»: на Одещині 24-річний чоловік зберігав вдома боєприпаси

10:18, 20 квітня 2025
Поліцейські виявили в його будинку 213 набоїв різного калібру та гранатометний постріл.
Привіз додому в якості «сувенірів»: на Одещині 24-річний чоловік зберігав вдома боєприпаси
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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На Одещині правоохоронці викрили 24-річного чоловіка, який зберігав вдома набої та гранатометний постріл. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, до поліцейських надійшла інформація, що 24-річний чоловік вдома зберігає небезпечні предмети. Вони провели за його місцем мешкання санкціонований обшук, до якого залучили спеціалістів вибухотехнічної служби. В одній із кімнат будинку поліцейські виявили 213 набоїв різного калібру та гранатометний постріл.

За попереднім висновком вибухотехніків, усі предмети – справні бойові припаси. Їх було вилучено та скеровано на експертизу.

Чоловік пояснив, що привіз все із зони бойових дій в якості сувенірів.

«Зібравши достатньо доказів, слідчі повідомили фігуранту про підозру у придбанні, носінні та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до семи років» - розповів начальник відділення поліції № 2 Березівського районного відділу поліції Сергій Вербицький.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Березівської окружної прокуратури.

Поліцейські наголошують: відповідно до ч. 3 ст. 263 ККУ, не підлягає кримінальній відповідальності за незаконні носіння, зберігання, придбання, передачу чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв особа, яка добровільно здала їх органам влади.

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