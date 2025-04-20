Привез домой в качестве «сувениров»: в Одесской области 24-летний мужчина хранил дома боеприпасы

Полицейские обнаружили в его доме 213 патронов разного калибра и гранатометный выстрел.

Иллюстративное фото из открытых источников

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В Одесской области правоохранители разоблачили 24-летнего мужчину, который хранил у себя дома боеприпасы и гранатометный выстрел. Об этом сообщает полиция региона.

Полицейские получили информацию о том, что молодой человек хранит опасные предметы в своем жилище. Они провели санкционированный обыск с привлечением специалистов взрывотехнической службы. В одной из комнат дома правоохранители обнаружили 213 патронов различного калибра и выстрел от гранатомета.

По предварительному заключению взрывотехников, все предметы являются боевыми и находятся в исправном состоянии. Боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу.

Мужчина объяснил, что привез все это из зоны боевых действий как «сувениры».

«Собрав достаточно доказательств, следователи сообщили фигуранту о подозрении в приобретении, ношении и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения. Преступление квалифицировано по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок до семи лет», — рассказал начальник отделения полиции № 2 Березовского районного отдела полиции Сергей Вербицкий.

Следствие продолжается под процессуальным руководством Березовской окружной прокуратуры.

Полиция напоминает: согласно ч. 3 ст. 263 УК Украины, не подлежит уголовной ответственности лицо, которое добровольно сдало органам власти незаконно хранящееся огнестрельное оружие (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства.

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