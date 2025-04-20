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Какая квота установлена ​​для трудоустройства лиц с инвалидностью на предприятии — разъяснение

08:15, 20 апреля 2025
Норматив рабочих мест для лиц с инвалидностью распространяется как на предприятия, учреждения, организации, так и на физических лиц — предпринимателей.
Какая квота установлена ​​для трудоустройства лиц с инвалидностью на предприятии — разъяснение
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Управление инспекционной деятельности в Винницкой области напомнило, какая квота установлена для трудоустройства лиц с инвалидностью на предприятии.

Так, согласно ст. 19 Закона Украины «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью», для работодателей, использующих наемный труд, установлен норматив рабочих мест для лиц с инвалидностью в размере четырех процентов среднеучетной численности штатных работников за год. Если на предприятии работает от 8 до 25 человек — обязательным является одно рабочее место.

Норматив рабочих мест для лиц с инвалидностью распространяется как на предприятия, учреждения, организации, так и на физических лиц — предпринимателей.

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