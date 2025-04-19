Працівниця має трьох дітей, одна з яких усиновлена — як їй надається відпустка

Така працівниця має право на додаткову відпустку тривалістю 17 календарних днів.

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Федерація професійних спілок України роз’яснила, як надається відпустка працівниці з трьома дітьми, одна з яких усиновлена.

Так, працівниця з трьома дітьми, двоє з яких власні, а третя усиновлена, має право на додаткову відпустку тривалістю 17 календарних днів одразу за двома підставами: «одному з батьків, які мають двох або більше дітей віком до 15 років» та «одному з батьків, які усиновили дитину» згідно із ст. 19 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки».

Така відпустка надається за умови, що батько дитини не скористався такою відпусткою у поточному році.

Раніше у Держпраці пояснили, чи можна вимагати від працівника взяти відпустку за власний рахунок.

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