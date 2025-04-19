На Буковині судитимуть 23-річного чоловіка, який переправляв військовозобов’язаних до Румунії

За винагороду від 6500 до 8000 доларів з особи фігурант намагався незаконно переправити до сусідньої держави двох чоловіків призивного віку.

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На Буковині судитимуть 23-річного чоловіка, обвинуваченого в організації незаконного трансферу за кордон. Про це повідомляє поліція Чернівецької області.

Так, 23-річний житель Тернопільщини долучився до схеми нелегального заробітку.

Фігурант, знаючи про тимчасові обмеження щодо виїзду чоловіків призивного віку через держкордон, вступив у змову із невстановленими на даний час слідству особами та сприяв у нелегальному переправленні 2 військовозобов’язаних чоловіків до Румунії.

Тернополянин, діючи відповідно до попередньо узгодженого плану, на автомобілі доправляв «клієнтів» до прикордонного населеного пункту Буковини та давав настанови подальшого перетину.

Вартість такої послуги для чоловіків становила від 6500 до 8000 доларів з кожного бажаючого.

Наразі слідчі поліц завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт відносно чоловіка до суду. Йому інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

За вчинення кримінального правопорушення фігуранту загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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