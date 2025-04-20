В Евросоюзе требуют от России доказательств «пасхального перемирия»

В ЕС подчеркнули, что Москва могла бы завершить войну немедленно, если бы действительно этого хотела.

Фото: REUTERS

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В Европейском союзе отреагировали на заявление Путина о «пасхальном перемирии». Там подчеркнули, что Россия в первую очередь должна продемонстрировать реальное прекращение боевых действий. Об этом заявила главный пресс-секретарь Европейской комиссии по внешнеполитическим и вопросам безопасности Анита Хиппер, передает Reuters.

«Россия имеет репутацию агрессора, поэтому сначала мы должны увидеть реальное прекращение агрессии и четкие действия для устойчивого прекращения огня», — подчеркнула Хиппер.

Она добавила, что прошел уже более месяца с тех пор, как Украина согласилась на безусловное прекращение огня.

«Россия может остановить эту войну в любой момент, если действительно этого хочет... Мы продолжаем поддерживать Украину в достижении устойчивого, справедливого и всеобъемлющего мира», — заявила представитель ЕК.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Путин объявил о «пасхальном перемирии». Он заявил, что российская сторона прекращает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

В то же время РФ выдвинула условие, что «перемирие» будет соблюдено, если украинская сторона его тоже будет соблюдать.

Добавим, руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что, несмотря на анонсированное Путиным «пасхальное перемирие», российские войска продолжают вести огонь.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит «пасхальное перемирие» при условии, что Россия действительно будет его соблюдать.

Глава государства подчеркнул, что Украина будет действовать зеркально: тишина в ответ на тишину, удары — для отражения ударов.

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