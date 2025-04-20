Практика судов
  1. В мире

В Евросоюзе требуют от России доказательств «пасхального перемирия»

08:33, 20 апреля 2025
В ЕС подчеркнули, что Москва могла бы завершить войну немедленно, если бы действительно этого хотела.
В Евросоюзе требуют от России доказательств «пасхального перемирия»
Фото: REUTERS
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Европейском союзе отреагировали на заявление Путина о «пасхальном перемирии». Там подчеркнули, что Россия в первую очередь должна продемонстрировать реальное прекращение боевых действий. Об этом заявила главный пресс-секретарь Европейской комиссии по внешнеполитическим и вопросам безопасности Анита Хиппер, передает Reuters.

«Россия имеет репутацию агрессора, поэтому сначала мы должны увидеть реальное прекращение агрессии и четкие действия для устойчивого прекращения огня», — подчеркнула Хиппер.

Она добавила, что прошел уже более месяца с тех пор, как Украина согласилась на безусловное прекращение огня.

«Россия может остановить эту войну в любой момент, если действительно этого хочет... Мы продолжаем поддерживать Украину в достижении устойчивого, справедливого и всеобъемлющего мира», — заявила представитель ЕК.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Путин объявил о «пасхальном перемирии». Он заявил, что российская сторона прекращает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

В то же время РФ выдвинула условие, что «перемирие» будет соблюдено, если украинская сторона его тоже будет соблюдать.

Добавим, руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что, несмотря на анонсированное Путиным «пасхальное перемирие», российские войска продолжают вести огонь.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит «пасхальное перемирие» при условии, что Россия действительно будет его соблюдать.

Глава государства подчеркнул, что Украина будет действовать зеркально: тишина в ответ на тишину, удары — для отражения ударов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

рф ЕС Украина война Евросоюз

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Почти 44% судей, желающих перевестись в другие суды, стали судьями менее 5 лет назад – ВККС

При этом 120 судей, желающих перевестись в другие суды, стали судьями только в прошлом году.

Участники конкурса в апелляции попросили ВККС пересмотреть результаты практического задания — успешно выполнили задание только 255 цивилистов из 408

А кандидаты в апелляционные суды по криминальной специализации выполнили практическое задание лучше всех – почти 90% «криминалистов» допущены к собеседованиям.

Владимир Зеленский внес законопроект о порядке изменения наименований военных администраций

Президент предлагает установить, что решение об изменении наименования военной администрации населенного пункта принимается начальником соответствующей военной администрации.

СНБО поручат вести перечень государств-спонсоров терроризма – Рада одобрила законопроект об ограничении юрисдикционного иммунитета иностранных государств

Верховная Рада приняла за основу законопроект о границах юрисдикционного иммунитета иностранных государств, которым предлагается расширить полномочия СНБО – он сможет включать и исключать государства из перечня спонсоров терроризма.

Если Высшему совету правосудия и ВККС нужны зарплаты или отпуска, то такие инициативы рассматриваются быстро, но когда эти же вопросы касаются судей, то они не решаются годами – Совет судей

В Совете судей Украины обратили внимание на то, что в судебной власти все равны, но есть органы, которые ровнее других.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Дячук
    Сергій Дячук
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Юлія Черняк
    Юлія Черняк
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді