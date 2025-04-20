На Днепропетровщине мужчина во время конфликта бросил гранату у знакомых

В Днепропетровской области правоохранители задержали мужчину, который в ходе конфликта бросил гранату в сторону знакомых. Об этом сообщает полиция области.

Так, в полицию поступило сообщение о взрыве на территории частного домовладения в г. Самар. Для выяснения обстоятельств на место прибыла следственно-оперативная группа. Как выяснилось, между знакомыми вспыхнул конфликт, в ходе которого злоумышленник взорвал гранату. В результате взрыва поврежден фасад дома.

Полицейские оперативно разыскали преступника и задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. С места происшествия изъяты вещественные доказательства, направленные на проведение необходимых экспертиз.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). Мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.