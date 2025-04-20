Россия продолжает обстрелы на разных направлениях фронта, несмотря на анонсированное «пасхальное перемирие», — Зеленский

Российская армия пытается создать общее впечатление прекращения огня, но не оставляет попыток продвигаться и наносить урон Украине.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на «пасхальное перемирие», россияне продолжают обстрелы, также зафиксированы штурмовые действия.

Так, согласно докладу Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте по состоянию на 6:00, российские подразделения осуществили 59 обстрелов и 5 штурмовых атак на различных направлениях передовой.

В частности, в ОТГ Старобельск зафиксировано одно боестолкновение, в ОТГ Донецк — три боестолкновения на Покровском и Новопавловском направлениях, на Запорожском направлении — одно в районе Степового.

Также россияне активно используют FPV-дроны.

Кроме того, в Курской области имели место российские артиллерийские удары и применение дронов.

«Наши воины повсюду отвечают так, как враг этого заслуживает в конкретных боевых условиях. Украина и дальше будет действовать зеркально.

В период с 18:00 вчерашнего дня до 00:00 сегодняшнего произошло 387 обстрелов и 19 штурмовых действий российской армии. В 290 случаях россияне применяли беспилотники.

В целом по состоянию на утро Пасхи можно утверждать, что российская армия пытается создать общее впечатление прекращения огня, но местами продолжает отдельные попытки продвигаться и наносить потери Украине. Россия должна полностью выполнять условия тишины. Украинское предложение реализовать и продлить тишину на 30 дней после 24:00 сегодняшнего дня остается в силе. Будем действовать в соответствии с реальной ситуацией», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Путин объявил о «пасхальном перемирии». Он заявил, что российская сторона прекращает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

В то же время РФ выдвинула условие, что «перемирие» будет соблюдено, если украинская сторона его тоже будет соблюдать.

Добавим, руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что, несмотря на анонсированное Путиным «пасхальное перемирие», российские войска продолжают вести огонь.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит «пасхальное перемирие» при условии, что Россия действительно будет его соблюдать.

Глава государства подчеркнул, что Украина будет действовать зеркально: тишина в ответ на тишину, удары — для отражения ударов.

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