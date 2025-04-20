Росія продовжує обстріли на різних напрямках фронту попри анонсоване «великоднє перемир’я», — Зеленський

Російська армія намагається створити загальне враження припинення вогню, але не полишає спроб просуватися і завдавати втрати Україні.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що попри «великоднє перемир’я» росіяни продовжують обстріли, також зафіксовано штурмові дії.

Так, згідно з доповіддю Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті станом на 6:00, російські підрозділи здійснили 59 обстрілів та 5 штурмових атак на різних напрямках передової.

Зокрема, в ОТУ Старобільськ зафіксовано одне бойове зіткнення, в ОТУ Донецьк — три бойові зіткнення на Покровському напрямку та Новопавлівському напрямку, на Запорізькому напрямку — одне в районі Степового.

Також росіяни активно використовують FPV-дрони.

Крім того, на Курщині були російські артилерійські удари та застосування дронів.

«Наші воїни всюди відповідають так, як ворог на це заслуговує в конкретних бойових обставинах. Україна діятиме й надалі дзеркально.

У період між 18:00 учорашньої доби та 00:00 сьогодні відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники.

В цілому станом на ранок Великодня можемо стверджувати, що російська армія намагається створити загальне враження припинення вогню, але подекуди не полишає окремих спроб просуватися та завдавати втрат Україні. Росія повинна повністю виконувати умови тиші. Українська пропозиція реалізувати й подовжити тишу на 30 днів після 24:00 сьогоднішнього дня залишається чинною. Будемо діяти відповідно до реальної ситуації», — наголосив Володимир Зеленський.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Путін оголосив «великоднє перемир'я». Він заявив, що російська сторона зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.

Водночас РФ висунула умову, що «перемир'я» буде дотримане, якщо українська сторона його теж буде дотримуватися.

Додамо, керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко заявив, що попри анонсоване Путіним «великоднє перемир'я» російські війська продовжують вести вогонь.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримає «великоднє перемир'я» за умови, що Росія його дотримуватиметься.

Глава держави наголосив, що Україна діятиме дзеркально: тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів.

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