На Полтавщині правоохоронці вилучили схрон боєприпасів в одній із лісосмуг, фото

Слідчі вилучили понад тисячу набоїв до автоматичної зброї, 10 гранат, 11 запалів до боєприпасів та 4 ручних протитанкових гранатомети.

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На Полтавщині у Кременчуцькому районі правоохоронці вилучили схрон боєприпасів в одній із лісосмуг. Про це повідомляє поліція області.

Так, до правоохоронців надійшла інформація від громадян про виявлення в одній із лісосмуг району підозрілих предметів. Поліція одразу прибула на місце події та виявила зброю. Відкрите кримінальне провадження.

Під час проведення першочергових слідчих дій, із залученням спеціалістів-вибухотехніків поліції Полтавщини та з дотриманням заходів безпеки, слідчі вилучили понад тисячу набоїв до автоматичної зброї, 10 гранат (Ф-1 та РГД), 11 запалів до боєприпасів та чотири ручних протитанкових гранатомети (РПГ).

Вилучені боєприпаси направили на експертизу.

У рамках відкритого кримінального провадження слідчі встановлюють джерело походження вилученої зброї та боєприпасів та причетних до правопорушення осіб».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом прокуратури розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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