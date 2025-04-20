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На Дніпропетровщині чоловік під час конфлікту кинув гранату у знайомих

14:15, 20 квітня 2025
Між знайомими спалахнув конфлікт, в ході якого зловмисник підірвав гранату.
На Дніпропетровщині чоловік під час конфлікту кинув гранату у знайомих
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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На Дніпропетровщині правоохоронці затримали чоловіка, який в ході конфлікту кинув гранату в бік знайомих. Про це повідомляє поліція області.

Так, до правоохоронців надійшло повідомлення про вибух на території приватного домоволодіння у м. Самар. Для з’ясування обставин на місце прибула слідчо-оперативна група. Як з’ясувалося, між знайомими спалахнув конфлікт, в ході якого зловмисник підірвав гранату. Внаслідок вибуху пошкоджено фасад будинку.

Поліцейські оперативно розшукали злочинця та затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця події поліцейські вилучили речові докази, які направлені для проведення необхідних експертиз.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство). Чоловіку може загрожувати до 15 років увʼязнення.

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Національна поліція поліція зброя Дніпро граната боєприпаси

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