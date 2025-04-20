На Дніпропетровщині чоловік під час конфлікту кинув гранату у знайомих

Між знайомими спалахнув конфлікт, в ході якого зловмисник підірвав гранату.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Дніпропетровщині правоохоронці затримали чоловіка, який в ході конфлікту кинув гранату в бік знайомих. Про це повідомляє поліція області.

Так, до правоохоронців надійшло повідомлення про вибух на території приватного домоволодіння у м. Самар. Для з’ясування обставин на місце прибула слідчо-оперативна група. Як з’ясувалося, між знайомими спалахнув конфлікт, в ході якого зловмисник підірвав гранату. Внаслідок вибуху пошкоджено фасад будинку.

Поліцейські оперативно розшукали злочинця та затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця події поліцейські вилучили речові докази, які направлені для проведення необхідних експертиз.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство). Чоловіку може загрожувати до 15 років увʼязнення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.