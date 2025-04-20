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Instagram тестує закриті Reels із доступом за кодом — новий формат для ексклюзивного контенту

10:00, 20 квітня 2025
Користувачі зможуть обмежувати доступ до відео.
Instagram тестує закриті Reels із доступом за кодом — новий формат для ексклюзивного контенту
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Instagram випробовує новий формат закритих Reels, які можна переглянути лише після введення спеціального коду. Про це повідомляє TechCrunch.

Користувачі зможуть обмежувати доступ до відео, задаючи, наприклад, запитання типу «коли мій день народження?» або «як звати мого пса?». Так автор ділитиметься контентом лише з тими, хто знає правильну відповідь.

Один із таких тестових роликів Instagram опублікував на своєму акаунті Design. Щоб побачити його, потрібно ввести секретне слово — перший хештег з підпису (у цьому випадку це слово treads). Після розблокування з’являється відео з повідомленням «Незабаром».

У компанії вважають, що такий інструмент стане ефективним каналом для знаменитостей, які хочуть ділитися ексклюзивом зі своєю аудиторією. Бренди ж можуть застосовувати його для запуску рекламних кампаній або просування акцій.

Також передбачено, що звичайні користувачі зможуть налаштовувати приватність сторіз для окремих друзів, не обмежуючись лише функцією «близькі друзі». Водночас поки що невідомо, чи стане ця функція загальнодоступною.

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