Зеленський: Україна пропонує продовжити режим тиші ще на 30 днів після Великодня

Попри спроби Росії створити видимість дотримання «великоднього перемир’я», її війська продовжують окремі наступальні дії та завдають втрат Україні.

Фото: Офіс Президента

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Станом на ранок Великодня, 20 квітня, Росія намагається створити загальне враження припинення вогню на фронті, але не полишає окремих спроб просуватися та завдавати втрат Україні. Про це заявив Президент Володимир Зеленський після того, як заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Глава держави наголосив, що українські захисники відповідають на атаки ворога відповідно до ситуації, додавши, що Україна продовжуватиме діяти дзеркально.

Володимир Зеленський підкреслив, що Росія має повністю дотримуватись умов тиші. Українська ініціатива щодо встановлення і продовження режиму припинення вогню ще на 30 днів після опівночі залишається актуальною.

«В цілому станом на ранок Великодня можемо стверджувати, що російська армія намагається створити загальне враження припинення вогню, але подекуди не полишає окремих спроб просуватися та завдавати втрат Україні. Росія повинна повністю виконувати умови тиші. Українська пропозиція реалізувати й подовжити тишу на 30 днів після 24:00 сьогоднішнього дня залишається чинною. Будемо діяти відповідно до реальної ситуації», - підкреслив Президент.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Путін оголосив «великоднє перемир'я». Він заявив, що російська сторона зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.

Водночас РФ висунула умову, що «перемир'я» буде дотримане, якщо українська сторона його теж буде дотримуватися.

Додамо, керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко заявив, що попри анонсоване Путіним «великоднє перемир'я» російські війська продовжують вести вогонь.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримає «великоднє перемир'я» за умови, що Росія його дотримуватиметься.

Глава держави наголосив, що Україна діятиме дзеркально: тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.