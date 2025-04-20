Росія застосовує важке озброєння, зросла кількість атак – Зеленський заявив про складну ситуацію на фронті

Зеленський заявив про збільшення російських атак та невиконання обіцянок Путіна щодо припинення вогню.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті після доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, наголосивши на збільшенні російських атак та застосуванні важкого озброєння.

«На жаль, зберігається тенденція збільшення використання росіянами важкого озброєння. Від початку доби й до 16-ї години загалом відбулося 46 російських штурмових дій на різних напрямках і 901 обстріл, і з цієї кількості 448 – саме з важкого озброєння. Зафіксовані вже більш ніж чотири сотні застосувань FPV росіянами», – зазначив Зеленський, додаючи, що найбільша активність ворога спостерігалася на Покровському напрямку.

Зеленський також зазначив, що заяви Путіна про «припинення вогню» на деяких напрямках, зокрема в Курській області, виявилися порожніми. За словами президента, на Торецькому напрямку українські військові потрапили в російську засідку, в результаті чого є загиблі. Зеленський пообіцяв, що російські військові, відповідальні за цей напад, будуть знищені.

Президент підкреслив, що Україна готова до миру і до припинення вогню на щонайменше 30 днів, але відповіді від Росії щодо цієї ініціативи досі немає. Він наголосив на необхідності тиску на Москву для досягнення справжнього припинення вогню.

Нагадаємо, станом на ранок Великодня, 20 квітня, Росія намагається створити загальне враження припинення вогню на фронті, але не полишає окремих спроб просуватися та завдавати втрат Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.