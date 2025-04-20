Пентагон объявил о ротации 6 тысяч американских военных в Восточной Европе

США осуществляют плановую ротацию войск в странах Восточной Европы в рамках операции Atlantic Resolve.

Фото: DW

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Пентагон сообщил о плановой ротации 6 000 американских военных в странах Восточной Европы, в частности в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и странах Балтии. Согласно заявлению Пентагона, третья бронетанковая бригада первой пехотной дивизии заменит первую бронетанковую бригаду третьей пехотной дивизии. Последняя недавно потеряла нескольких бойцов во время учений в Литве. Об этом сообщает DW.

Также первая бронетанковая бригада первой пехотной дивизии сменит в Европе третью бронетанковую бригаду первой бронетанковой дивизии. Это часть запланированной ротации в рамках операции Atlantic Resolve, которая проводится США и НАТО с 2014 года.

Обычно численность одной армейской бригады США составляет от 3 до 5 тысяч человек. Военнослужащие будут служить девять месяцев в регионе.

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