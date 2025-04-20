Путинское перемирие – как голодать и втихаря есть конфеты, – глава МИД Чехии Липавский

МИД Чехии: Россия врет о перемирии, обстрелы в Украине не прекратились.

Фото: RFE

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Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что заявления России о якобы «прекращении огня» в Украине не соответствуют действительности и не имеют доверия. Об этом он сказал в эфире телеканала CNN Prima NEWS.

По словам Липавского, Россия не придерживалась объявленного перемирия, о котором накануне заявил Путин. Чешский дипломат сравнил эту ситуацию с фарсом.

«Это все равно, что объявить голодовку между завтраком и обедом и продолжать тайно есть конфеты», - образно заметил министр.

Он также обратил внимание на то, что обстрелы на территории Украины не прекратились, несмотря на российскую риторику.

«Мы видим, что обстрелы продолжаются. Украина сообщает, что произошел ряд обстрелов, поэтому объявленное таким образом перемирие - это скорее медийный трюк, чем реальность», - добавил Липавский.

Он напомнил, что Украина согласилась на предложенное 30-дневное прекращение огня, однако Россия так и не дала на это согласия, вместо этого выдвигая новые условия.

«Путин никогда на это не соглашался и начал выдвигать другие условия. Мы должны смотреть на реальность, а не на слова», - подчеркнул министр.

Липавский подчеркнул, что истинные намерения Кремля не вызывают сомнений.

«Поэтому сейчас единственный шансп заключается в том, чтобы Украина смогла успешно защитить себя, чтобы Россия не смогла достичь своих целей военным путем», - подытожил глава МИД Чехии.

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