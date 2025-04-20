На Крите задержали трех подростков по подозрению в подготовке взрывов возле церкви

В Греции поймали подростков с самодельными бомбами.

Фото: ERT

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В греческом городе Ираклион на острове Крит правоохранители задержали трех подростков, которых подозревают в попытке устроить взрывы накануне Пасхи. Об этом сообщает греческое издание ERT.

Задержанные - двое братьев в возрасте 16 и 17,5 лет и их 18-летний товарищ. По данным полиции, они планировали взорвать самодельные бутылки с зажигательной смесью и петарды возле одной из церквей.

Подростков остановили для проверки, когда те ехали в автомобиле - вероятно, направлялись к месту, где хотели совершить взрыв. В салоне машины правоохранители обнаружили восемь бутылок, изготовленных из пластиковой тары из-под воды, наполненных бензином. К каждой были прикреплены большие петарды, зафиксированные скотчем. Также у ребят нашли 22 петарды разных типов.

Полиция инкриминирует задержанным нарушение законодательства о взрывчатых веществах, фейерверках и салютах.

Кроме того, был арестован 44-летний отец двух несовершеннолетних братьев - его обвиняют в пренебрежении родительскими обязанностями и присмотром за детьми. Расследование продолжается.

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