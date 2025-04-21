Космическое шоу – Венера, Сатурн и Луна образуют «смайлик» на рассвете

25 апреля Луна, Венера и Сатурн образуют редкую небесную фигуру.

Фото: LiveScience

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В пятницу, 25 апреля, на утреннем небе произойдет редкое астрономическое явление - тройное соединение планет и Луны, которое по форме будет напоминать улыбающееся лицо. Об этом сообщает LiveScience со ссылкой на NASA.

Перед восходом солнца, примерно в 5:30 утра, у восточного горизонта можно будет увидеть, как Венера, Сатурн и серп Луны расположатся близко друг к другу, образуя треугольник. Эта конфигурация создаст фигуру, похожую на улыбку или «смайлик».

Венера и Сатурн будут хорошо заметны невооруженным глазом. Для тех, кто хочет рассмотреть детали, можно воспользоваться биноклем или телескопом. Чуть ниже этого «небесного трио» может появиться и Меркурий, но из-за низкого расположения его будет сложно заметить без специального оборудования.

Увидеть это явление можно будет из любой точки мира, где будет чистый горизонт и ясное небо. Астрономы советуют не упустить момент - в следующий раз подобное расположение светил случится нескоро.

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