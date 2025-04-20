Киянин відсудив у РФ понад 1,5 млн грн за моральну шкоду від тривог і укриттів

Дарницький суд зобов’язав Росію виплатити українцю 1,6 млн грн за моральну шкоду через війну.

Фото: gl.ki.court.gov.ua

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Дарницький районний суд Києва задовольнив позов місцевого жителя проти Російської Федерації. Чоловік вимагав компенсацію за моральні збитки, яких зазнав через повітряні тривоги та необхідність ховатися в укриттях під час війни. Про це йдеться в рішенні суду у справі № 753/18910/24.

Згідно з матеріалами справи, позивач залишався в Києві від початку повномасштабного вторгнення. Йому довелося переживати не лише за себе, а й за неповнолітню доньку. Спочатку дівчинка виїхала до Румунії, однак згодом повернулася додому.

У позовній заяві зазначено, що моральні страждання були спричинені постійним стресом від повітряних тривог, тривалим перебуванням в укриттях, обстрілами критичної інфраструктури. Це змушувало родину змінювати звичний ритм життя, шукати безпечні місця й докладати додаткових зусиль для забезпечення власної безпеки.

Суд визнав, що позивач дійсно зазнав значних моральних страждань унаслідок дій Російської Федерації. В результаті ухвалено рішення стягнути з РФ компенсацію в розмірі 1 мільйона 592 тисяч 129 гривень.

Це не перший випадок, коли українці звертаються до суду з вимогами відшкодувати шкоду, заподіяну агресією Росії. Хоча рішення таких судів у межах України, їхні матеріали можуть використовуватися у міжнародних інстанціях.

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