Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Киянин відсудив у РФ понад 1,5 млн грн за моральну шкоду від тривог і укриттів

19:57, 20 квітня 2025
Дарницький суд зобов’язав Росію виплатити українцю 1,6 млн грн за моральну шкоду через війну.
Киянин відсудив у РФ понад 1,5 млн грн за моральну шкоду від тривог і укриттів
Фото: gl.ki.court.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дарницький районний суд Києва задовольнив позов місцевого жителя проти Російської Федерації. Чоловік вимагав компенсацію за моральні збитки, яких зазнав через повітряні тривоги та необхідність ховатися в укриттях під час війни. Про це йдеться в рішенні суду у справі № 753/18910/24.

Згідно з матеріалами справи, позивач залишався в Києві від початку повномасштабного вторгнення. Йому довелося переживати не лише за себе, а й за неповнолітню доньку. Спочатку дівчинка виїхала до Румунії, однак згодом повернулася додому.

У позовній заяві зазначено, що моральні страждання були спричинені постійним стресом від повітряних тривог, тривалим перебуванням в укриттях, обстрілами критичної інфраструктури. Це змушувало родину змінювати звичний ритм життя, шукати безпечні місця й докладати додаткових зусиль для забезпечення власної безпеки.

Суд визнав, що позивач дійсно зазнав значних моральних страждань унаслідок дій Російської Федерації. В результаті ухвалено рішення стягнути з РФ компенсацію в розмірі 1 мільйона 592 тисяч 129 гривень.

Це не перший випадок, коли українці звертаються до суду з вимогами відшкодувати шкоду, заподіяну агресією Росії. Хоча рішення таких судів у межах України, їхні матеріали можуть використовуватися у міжнародних інстанціях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд росія Київ війна компенсація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада розгляне зміни до КПК щодо досудового розслідування злочинів, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти

Як зазначають народні депутати, законопроект розроблено у зв’язку зі зростанням кількості випадків зникнення осіб безвісти за особливих обставин на тлі воєнного стану в Україні.

Батальйони «Шквал» під шквалом судових вироків – як і за що судять військовослужбовців з числа колишніх засуджених

До колишніх засуджених виникають претензії за СЗЧ, непокору та рецидив злочинів, а самі військовослужбовці підрозділів «Шквал» розповідають про байдужість командування до їх проблем.

Дезертирам запропонують добровільно повернутися на службу до 30 серпня 2025 року – члени комітету з нацбезпеки внесли законопроект

Дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців, військову службу яких призупинено та які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували, можуть продовжити до 30 серпня 2025 року.

Для роботодавців пропонують запровадити квоту на працевлаштування учасників бойових дій – депутати внесли законопроект

У разі невиконання роботодавцем протягом року квоти для працевлаштування УБД з нього пропонується стягувати штраф за кожного непрацевлаштованого громадянина у двократному розмірі мінімальної зарплати.

Верховний Суд висловився щодо розпорядника інформації стосовно притягнення до дисциплінарної відповідальності адвокатів

Верховний Суд вказав, що ВКДКА володіє запитуваною позивачкою інформацією, оскільки створює її в процесі виконання своїх обов’язків, а тому ВКДКА є розпорядником інформації в розумінні закону про доступ до публічної інформації.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Дячук
    Сергій Дячук
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Юлія Черняк
    Юлія Черняк
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді