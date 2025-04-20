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США хотят продолжения «пасхального перемирия» между Украиной и РФ

20:51, 20 апреля 2025
США готовы поддержать продолжение «пасхального перемирия», если Россия серьезно настроена на мир.
США хотят продолжения «пасхального перемирия» между Украиной и РФ
Фото: DW
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США хотят продолжения «пасхального перемирия», объявленного Путиным, несмотря на заявления о нарушениях с обеих сторон. В воскресенье представитель Государственного департамента США сообщил, что Вашингтон приветствовал бы продолжение перемирия, которое было объявлено по случаю Пасхи, и в случае серьезных намерений России поддержал бы его продолжение даже после воскресенья. Об этом сообщает Reuters.

«Мы увидели объявление президента Путина о временном прекращении огня в связи с Пасхой. Мы по-прежнему привержены достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня. Оценивая серьезность намерений в этом случае, мы бы приветствовали продолжение этих действий и после воскресенья», - говорится в заявлении Госдепартамента США.

Президент США Дональд Трамп неоднократно предупреждал о возможных рисках эскалации конфликта, который продолжается уже третий год после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Он также выразил готовность к мирным переговорам, но госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Вашингтон может отказаться от посредничества, если не увидит прогресса в ближайшем будущем.

После подписания меморандума о взаимопонимании между США и Украиной, Трамп выразил надежду на заключение соглашения по поставкам минералов с Киевом в течение следующей недели. Предыдущая попытка в феврале была сорвана после встречи Владимира Зеленского с Трампом в Овальном кабинете.

Владимир Зеленский заявил, что Россия не соблюдает пасхальное перемирие, отметив, что в ночь на субботу были совершены сотни артиллерийских обстрелов, а в воскресенье атаки продолжились. Министерство обороны России обвинило Украину в нарушении режима прекращения огня, заявив, что это привело к повреждению инфраструктуры и гражданских объектов.

Путин, в свою очередь, продолжает настаивать на требованиях к Украине: отказаться от намерений вступить в НАТО, передать России четыре оккупированных региона и сократить численность своей армии. В Киеве эти требования рассматривают как фактический ультиматум к капитуляции.

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