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Стало известно, может ли находящаяся за границей работница дистанционно открыть больничный в связи с беременностью и родами

20:08, 22 июля 2025
Украинки, которые находятся за границей, могут дистанционно оформить больничный по беременности и родам через электронную систему здравоохранения.
Стало известно, может ли находящаяся за границей работница дистанционно открыть больничный в связи с беременностью и родами
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В Пенсионном фонде Украины рассказали, может ли работница открыть больничный по беременности и родам дистанционно, находясь за границей.

Согласно части первой статьи 23 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании», основанием для назначения помощи по беременности и родам является сформированный на основании медицинского заключения о временной нетрудоспособности листок нетрудоспособности.

На период военного положения и в течение трёх месяцев со дня его прекращения или отмены формирование медицинских заключений по категории «Беременность и роды» женщинам, которым предоставляются медицинские услуги по ведению беременности в амбулаторных условиях, может осуществляться врачом без личного осмотра таких женщин — по результатам дистанционного взаимодействия с ними (в частности, путём консультаций, опроса, обмена информацией) с использованием технических средств электронных коммуникаций. Об этом делается соответствующая запись в Реестре медицинских записей, направлений и рецептов в электронной системе здравоохранения.

Также Порядком формирования медицинских заключений о временной нетрудоспособности в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения, утверждённым приказом Министерства здравоохранения Украины от 01.06.2021 № 1066, предусмотрено, что медицинское заключение с установленной отметкой о временной нетрудоспособности, возникшей за границей, формируется врачом, с которым у пациента заключена декларация о выборе врача, предоставляющего первичную медицинскую помощь, на основании медицинских записей, внесённых этим врачом. Такие записи основываются на переведённых на государственный язык и удостоверенных в установленном законодательством порядке медицинских документах, подтверждающих временную нетрудоспособность, в том числе по категории «Беременность и роды».

Таким образом, листок нетрудоспособности по беременности и родам застрахованному лицу, находящемуся за границей, формируется на основании дистанционного обращения с использованием технических средств электронных коммуникаций к врачу, находящемуся на подконтрольной Украине территории, а также копий медицинских документов, являющихся основанием для формирования медицинского заключения по категории «Беременность и роды».

При этом сообщаем, что согласно части пятой статьи 24 Закона, помощь по беременности и родам предоставляется в случае, если обращение за её назначением поступило не позднее шести календарных месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.

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Пенсионный фонд ПФУ больничные беременность и роды

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