Стало відомо, чи може працівниця, яка перебуває за кордоном, дистанційно відкрити лікарняний у зв’язку з вагітністю та пологами

Українки, які перебувають за кордоном, можуть дистанційно оформити лікарняний по вагітності та пологах через електронну систему охорони здоров’я.

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У Пенсійному фонді України розповіли, чи може працівниця відкрити лікарняний у зв’язку з вагітністю та пологами дистанційно, перебуваючи за кордоном.

Відповідно до частини першої статті 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» підставою для призначення допомоги по вагітності та пологах є сформований на основі медичного висновку про тимчасову непрацездатність листок непрацездатності.

На період воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення або скасування формування медичних висновків за категорією «Вагітність та пологи» жінкам, яким надаються медичні послуги із ведення вагітності в амбулаторних умовах, може здійснюватися лікарем без особистого огляду таких жінок за результатами дистанційної взаємодії з ними (зокрема, шляхом консультування, опитування, обміну інформацією) за допомогою технічних засобів електронних комунікацій, про що робиться відповідний запис у Реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я.

Також Порядком формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2021 № 1066, передбачено, що медичний висновок зі встановленою відміткою про тимчасову непрацездатність, яка виникла за кордоном, формується лікарем, із яким у пацієнта укладена декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу на підставі медичних записів, внесених лікарем, відповідно до перекладених на державну мову та засвідчених, в установленому законодавством порядку, медичних документів, що підтверджують тимчасову непрацездатність, зокрема за категорією «Вагітність та пологи».

Отже, листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами застрахованій особі, що перебуває за кордоном, формується на підставі дистанційного звернення за допомогою технічних засобів електронних комунікацій до лікаря, який знаходиться на підконтрольній Україні території, та копій медичних документів, що є підставою для формування медичного висновку за категорією «Вагітність та пологи».

Водночас повідомляємо, що відповідно до частини п’ятої статті 24 Закону допомога по вагітності та пологах здійснюється у разі, якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше шести календарних місяців з дня закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

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