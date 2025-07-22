В ЦПД опровергли фейки о «несвоевременной эвакуации» в Запорожской области

Центр противодействия дезинформации опроверг очередной фейк — на этот раз о якобы несвоевременной эвакуации жителей прифронтовых населенных пунктов.

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Пропагандистские ресурсы распространяют дезинформацию о якобы несвоевременной эвакуации жителей прифронтовых населенных пунктов Запорожской области. Такие вбросы сопровождаются заявлениями о том, что эти громады «могут оказаться в зоне активных боевых действий». Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО.

В ЦПД подчеркивают, что подобные заявления являются частью информационной составляющей военной операции РФ. Их цель — дестабилизировать ситуацию в прифронтовых регионах, посеять панику среди гражданского населения и дискредитировать местные власти.

В Центре заверили, что эвакуация из самых опасных населенных пунктов Запорожской области продолжается. Региональные власти действуют в соответствии с установленными алгоритмами. В случае прямой угрозы жизни и безопасности людей будет объявлена официальная эвакуация.

Напомним, ранее ЦПД опроверг фейк о «летней подработке» для детей в Сумах по сборке дронов.

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