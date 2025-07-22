У ЦПД спростували фейки про «несвоєчасну евакуацію» на Запоріжжі

Центр протидії дезінформації спростував черговий фейк — цього разу про нібито несвоєчасну евакуацію мешканців прифронтових населених пунктів

Джерело фото: NurPhoto / Getty Іmages

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Пропагандистські ресурси поширюють дезінформацію про нібито несвоєчасну евакуацію мешканців прифронтових населених пунктів Запорізької області. Такі вкидання супроводжуються заявами, що ці громади «можуть опинитися в зоні активних бойових дій». Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.

У ЦПД наголошують, що подібні заяви є частиною інформаційної складової військової операції РФ. Їхня мета — дестабілізувати ситуацію в прифронтових регіонах, посіяти паніку серед цивільного населення та дискредитувати місцеву владу.

У Центрі запевнили, що евакуація з найнебезпечніших населених пунктів Запорізької області триває. Регіональна влада діє відповідно до визначених алгоритмів. У разі прямої загрози для життя й безпеки людей буде оголошено офіційну евакуацію.

Нагадаємо, що ЦПД спростував фейк про «літній підробіток» для дітей у Сумах зі збирання дронів.

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