ЦПД спростував фейк про «літній підробіток» для дітей у Сумах зі збирання дронів

Зокрема, йдеться про фото нібито оголошення, розміщеного в Сумах, де дітям пропонують літню підробітку — збирати дрони за гроші.

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Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив про чергову інформаційну провокацію, яка активно поширюється в Telegram-каналах.

Зокрема, йдеться про фото нібито оголошення, розміщеного в Сумах, де дітям пропонують літню підробітку — збирати дрони за гроші.

У ЦПД наголосили, що ця інформація є фейком російських пропагандистів. Подібних оголошень у Сумах не зафіксовано, а вказаний у «рекламі» номер телефону — недійсний.

«Це низькосортний фейк російських пропагандистів… Мета таких фейків — створити образ України як держави, що залучає дітей до військових дій», — пояснюють у Центрі.

Такі інформаційні вкиди є частиною пропагандистської кампанії Кремля, спрямованої на дискредитацію Збройних Сил України та виправдання атак по цивільній інфраструктурі, вказали у ЦПД.

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