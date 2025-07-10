ЦПД опроверг фейк о «летней подработке» для детей в Сумах по сборке дронов

В частности, речь идет о фото якобы объявления, размещенного в Сумах, где детям предлагают летнюю подработку — собирать дроны за деньги.

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Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил о очередной информационной провокации, которая активно распространяется в Telegram-каналах.

В частности, речь идет о фото якобы объявления, размещенного в Сумах, где детям предлагают летнюю подработку — собирать дроны за деньги.

В ЦПД подчеркнули, что эта информация является фейком российских пропагандистов. Подобных объявлений в Сумах не зафиксировано, а указанный в «рекламе» номер телефона — недействителен.

«Это низкопробный фейк российских пропагандистов… Цель таких фейков — создать образ Украины как государства, привлекающего детей к военным действиям», — пояснили в Центре.

Подобные информационные вбросы являются частью пропагандистской кампании Кремля, направленной на дискредитацию Вооруженных сил Украины и оправдание ударов по гражданской инфраструктуре, отметили в ЦПД.

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