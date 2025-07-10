Дети военных имеют право на льготы для получения образования: как оформить

Государство поддерживает детей военных и ветеранов льготами на обучение.

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Государство обеспечивает льготы на образование для участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, военнопленных и их детей, предоставляя целевую поддержку для обучения в государственных и коммунальных учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования, сообщило Министерство юстиции Украины.

Льготы включают:

- Полную или частичную оплату обучения за счет государственного или местных бюджетов.

- Льготные долгосрочные кредиты на образование.

- Социальную стипендию.

- Бесплатные учебники.

- Бесплатное проживание в общежитиях.

Как подать документы: Поступающие подают заявления преимущественно в электронной форме через личный кабинет на сайте. Во время регистрации указывают:

- Электронную почту (логин для кабинета).

- Данные документа об образовании.

- Сертификат национального мультипредметного теста (НМТ) или экзаменационного листа ЕВИ/ЕФВВ/ЕВВ.

- Документ, удостоверяющий личность, или РНУКПН.

- Реквизиты документов для льгот (например, удостоверение УБД).

В кабинете также загружают фотографию (до 1 МБ, формат jpg, соотношение 3×4) и указывают контактные номера телефонов. Бумажные заявления подаются только в отдельных случаях: для иностранцев, лиц без гражданства, при подаче иностранного документа об образовании, документов старого образца, пребывании на оккупированных территориях или при технических ограничениях, подтвержденных справкой приемной комиссии. К каждому заявлению прилагается мотивационное письмо.

Условия поступления: Дети ветеранов войны (УБД, лица с инвалидностью вследствие войны, военнопленные) проходят вступительные испытания на общих условиях, но могут претендовать на перевод на бюджетные места при наличии вакансий после зачисления других абитуриентов. Дети военнослужащих без статуса ветерана такого права не имеют.

Документы для льгот: Для оформления льгот в учебное заведение подают (лично или по электронной почте, если это возможно):

- Копию свидетельства о рождении ребенка.

- Копию удостоверения УБД, удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны или справки о пребывании военного в плену.

Подача через электронный кабинет пока невозможна. Дополнительные справки из ТЦК не требуются. Решение о предоставлении льгот принимает руководитель учебного заведения.

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