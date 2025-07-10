Действует ли исковая давность при возврате налога на добавленную стоимость — разъяснение

Исковая давность не ограничивает право на бюджетное возмещение НДС, если налог фактически уплачен.

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Главное управление ГНС в Тернопольской области разъяснило, действует ли срок исковой давности при возврате НДС.

Срок исковой давности — это срок, в течение которого лицо может обратиться в суд с требованием о защите своего права или интереса. Такое определение приведено в п. 1 ст. 256 ГКУ.

Согласно ст. 257 ГКУ, общий срок исковой давности составляет три года. Вместе с тем, п. 19 раздела «Заключительные и переходные положения» ГКУ устанавливает, что срок исковой давности продлевается на период действия в Украине военного или чрезвычайного положения. Такие изменения были внесены Законом Украины от 15.03.2022 №2120-IX.

В соответствии со ст. 261 ГКУ, течение срока исковой давности по обязательствам с установленным сроком исполнения начинается по истечении этого срока. Например, если в договоре о поставке товаров указано, что оплата должна быть произведена до определенной даты, то срок исковой давности исчисляется именно с этой даты.

Отдельно в Налоговом кодексе Украины есть положения о сроках подачи заявления о возврате излишне уплаченных налоговых обязательств. Согласно п. 102.5 НКУ, такое заявление подается не позднее 1095 дней (то есть трех лет) с момента возникновения переплаты или получения права на ее возврат.

В пп. 14.1.115 НКУ указано, что излишне уплаченные денежные обязательства — это суммы, которые зачислены в бюджет сверх фактически начисленных обязательств по состоянию на определенную дату.

Однако эти сроки не применяются к налоговому кредиту по НДС и процедуре его бюджетного возмещения. Такое возмещение регулируется ст. 200 НКУ.

Согласно п. 200.1 НКУ, сумма НДС, подлежащая уплате или возмещению, рассчитывается как разница между суммой налогового обязательства и налогового кредита за соответствующий период.

Если по результатам расчета образуется отрицательное значение, оно согласно п. 200.4 этой же статьи:

а) уменьшает налоговый долг, если он есть;

б) может быть возвращено плательщику на счет или в уменьшение других налоговых обязательств, но только в пределах суммы НДС, которая фактически была уплачена поставщикам или в бюджет;

в) либо же зачисляется в состав налогового кредита следующего отчетного периода.

Право на возврат НДС закреплено в п. 200.7 НКУ, согласно которому плательщик подает вместе с налоговой декларацией заявление о возврате бюджетного возмещения, и эта сумма отражается в соответствующем поле декларации.

Сроки исковой давности (в том числе 1095 дней) не ограничивают право налогоплательщика учитывать остаток НДС к бюджетному возмещению, если суммы, из которых сформирован налоговый кредит, фактически были уплачены поставщикам.

Итак, если прошло более трех лет, плательщик имеет право включить остаток такого НДС к возмещению или налоговому кредиту будущих периодов — главное, чтобы этот налог был уплачен.

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