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Діти військових мають право на пільги для здобуття освіти: як оформити

18:33, 10 липня 2025
Держава підтримує дітей військових і ветеранів пільгами на навчання.
Діти військових мають право на пільги для здобуття освіти: як оформити
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Держава забезпечує пільги на освіту для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, військовополонених та їхніх дітей, надаючи цільову підтримку для навчання у державних і комунальних закладах фахової передвищої та вищої освіти, повідомило Міністерство юстиції України.

Пільги включають:

  • Повну або часткову оплату навчання за рахунок державного чи місцевих бюджетів.
  • Пільгові довгострокові кредити на освіту.
  • Соціальну стипендію.
  • Безкоштовні підручники.
  • Безоплатне проживання в гуртожитках.

Як подати документи:Вступники подають заяви переважно в електронній формі через особистий кабінет на сайті. Під час реєстрації вказують:

  • Електронну пошту (логін для кабінету).
  • Дані документа про освіту.
  • Сертифікат національного мультипредметного тесту (НМТ) або екзаменаційного листка ЄВІ/ЄФВВ/ЄВВ.
  • Документ, що посвідчує особу, або РНОКПП.
  • Реквізити документів для пільг (наприклад, посвідчення УБД).

У кабінеті також завантажують фотокартку (до 1 МБ, формат jpg, співвідношення 3×4) і вказують контактні номери телефонів. Паперові заяви подаються лише в окремих випадках: для іноземців, осіб без громадянства, при поданні іноземного документа про освіту, документів старого зразка, перебуванні на окупованих територіях або за технічних обмежень, підтверджених довідкою приймальної комісії. До кожної заяви додається мотиваційний лист.

Умови вступу:Діти ветеранів війни (УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни, військовополонені) проходять вступні випробування на загальних умовах, але можуть претендувати на переведення на бюджетні місця за наявності вакансій після зарахування інших абітурієнтів. Діти військовослужбовців без статусу ветерана такого права не мають.

Документи для пільг:Для оформлення пільг до закладу освіти подають (особисто або електронною поштою, якщо це можливо):

  • Копію свідоцтва про народження дитини.
  • Копію посвідчення УБД, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни або довідки про перебування військового в полоні.

Подання через електронний кабінет поки неможливе. Додаткові довідки з ТЦК не потрібні. Рішення про надання пільг приймає керівник закладу освіти.

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