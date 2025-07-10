Діти військових мають право на пільги для здобуття освіти: як оформити

Держава забезпечує пільги на освіту для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, військовополонених та їхніх дітей, надаючи цільову підтримку для навчання у державних і комунальних закладах фахової передвищої та вищої освіти, повідомило Міністерство юстиції України.
Пільги включають:
Як подати документи:Вступники подають заяви переважно в електронній формі через особистий кабінет на сайті. Під час реєстрації вказують:
У кабінеті також завантажують фотокартку (до 1 МБ, формат jpg, співвідношення 3×4) і вказують контактні номери телефонів. Паперові заяви подаються лише в окремих випадках: для іноземців, осіб без громадянства, при поданні іноземного документа про освіту, документів старого зразка, перебуванні на окупованих територіях або за технічних обмежень, підтверджених довідкою приймальної комісії. До кожної заяви додається мотиваційний лист.
Умови вступу:Діти ветеранів війни (УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни, військовополонені) проходять вступні випробування на загальних умовах, але можуть претендувати на переведення на бюджетні місця за наявності вакансій після зарахування інших абітурієнтів. Діти військовослужбовців без статусу ветерана такого права не мають.
Документи для пільг:Для оформлення пільг до закладу освіти подають (особисто або електронною поштою, якщо це можливо):
Подання через електронний кабінет поки неможливе. Додаткові довідки з ТЦК не потрібні. Рішення про надання пільг приймає керівник закладу освіти.
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