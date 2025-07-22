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«Мы можем стать следующими, за нами тоже могут прийти» – руководители НАБУ и САП обратились к ЕС, США и МВФ за помощью

18:41, 22 июля 2025
Семен Кривонос и Александр Клименко готовятся стать фигурантами уголовных производств и сожалеют, что иностранные партнеры проигнорировали их предупреждения.
«Мы можем стать следующими, за нами тоже могут прийти» – руководители НАБУ и САП обратились к ЕС, США и МВФ за помощью
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Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко 22 июля сообщили, что они тоже могут стать фигурантами уголовных производств.

Об этом руководители НАБУ и САП сообщили во время совместного брифинга, посвященного обыскам, задержанию детективов НАБУ и принятию Верховной Радой закона № 12414, которым ограничиваются полномочия указанных антикоррупционных органов.

«Антикоррупционная инфраструктура в Украине уничтожена. Мы ожидаем наиболее негативных сценариев дальнейшего развития событий. Я ожидаю, что будет давление как на меня, так и на руководителя САП. Я не исключаю, что будет происходить «клепание» уголовных дел в отношении нас и будут проводиться какие-то следственные действия», - сообщил СМИ Семен Кривонос.

Руководитель САП Александр Клименко добавил, что 22 июля можно считать "концом независимости НАБУ и САП".

«У нас было два основных элемента независимости. Во-первых, это отсутствие какого-либо политического влияния, то есть Генпрокурор был лишен возможности вмешиваться в расследования, которые осуществляли НАБУ и САП. Во-вторых, это исключительная подследственность, то есть другие правоохранительные органы не имели права расследовать дела, закрепленные за НАБУ и САП и изменять эту исключительную подследственность. Теперь всего этого уже нет, поскольку Генеральный прокурор сможет знакомиться с материалами наших производств, материалами НСРД и по своему усмотрению определять подследственность дел», - рассказал Александр Клименко.

Также руководители НАБУ и САП обратили внимание, что в Верховной Раде за закон № 12414 проголосовали даже народные депутаты, которые являются «клиентами» антикоррупционных органов.

«У таких депутатов есть конфликт интересов», - отметил Семен Кривонос.

Комментируя события с обысками и задержанием детективов НАБУ 21 июля, Семен Кривонос рассказал, что во время проведения следственных действий три детектива НАБУ были избиты сотрудниками СБУ, однако задержания этих сотрудников НАБУ так и не произошло.

При этом, по словам директора НАБУ, должностные лица Киевской городской государственной администрации по требованию неназванных им лиц, делали все возможное, чтобы избитые детективы не смогли зафиксировать телесные повреждения в медицинских учреждениях столицы.

«Я знаю, что с медицинскими учреждениями проводилась соответствующая работа, чтобы наши сотрудники не смогли вовремя снять побои и зафиксировать степень телесных повреждений. Это факт», – рассказал Семен Кривонос.

Также в ходе обысков у части сотрудников НАБУ были изъяты мобильные телефоны и другие носители электронной информации.

Директор НАБУ рассказал, что, по его мнению, иностранные партнеры Украины недооценили решимость украинской власти нанести удары по НАБУ/САП, хотя Семен Кривонос лично предупреждал, что такие намерения есть.

«Мы неоднократно получали информацию о готовящейся атаке на НАБУ и САП. Об этом я лично говорил с представителями зарубежных стран. Однако часть из них восприняла эту информацию достаточно критично. Они говорили, что «а мы так не думаем» или «мы не считаем, что вам что-то угрожает». Однако реальность оказалась другой. Пока иностранцы что-то там «не считали», все, о чем мы говорили, произошло. Сейчас наши партнеры в шоке», - отметил Семен Кривонос.

По словам Александра Клименко, НАБУ и САП уже обратились в посольства стран ЕС, США и в МВФ с просьбой отреагировать на ситуацию, которая сложилась вокруг антикоррупционных органов.

«Битва еще не проиграна, битва еще продолжается. Просим Президента не подписывать закон», - сообщили в заключение Семен Кривонос и Александр Клименко.

Автор: Вячеслав Хрипун

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НАБУ САП МВФ

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