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Денис Шмыгаль анонсировал новые механизмы финансовой поддержки оборонной промышленности

18:25, 22 июля 2025
Глава Минобороны Денис Шмыгаль заявил о новых шагах для усиления финансирования оборонного сектора.
Денис Шмыгаль анонсировал новые механизмы финансовой поддержки оборонной промышленности
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Глава Министерства обороны Денис Шмыгаль заявил об усилении финансовой поддержки оборонного сектора. По его словам, во время совещания с Министерством финансов и руководителями крупнейших государственных банков были обсуждены дальнейшие шаги по укреплению оборонной промышленности.

Шмыгаль поблагодарил банки за создание консорциума, который уже работает над кредитованием оборонного производства под государственные гарантии. Одним из приоритетов определена реализация так называемой «нидерландской модели», которая предусматривает прямые контракты с производителями, инвестиции в украинские оборонные компании и создание совместных предприятий.

Глава Минобороны также сообщил, что министерство готовит изменения в правительственное постановление, которые позволят включать проценты по кредитам в себестоимость оборонной продукции. Это должно значительно упростить деятельность предприятий сектора.

На совещании также выслушали предложения банков. Их обещают оперативно обработать Минобороны совместно с Минфином и другими ответственными структурами.

«От государственных банков ожидаем более активного участия в финансировании предприятий ОПК. Это — ключ к увеличению производства оружия и усилению нашей обороноспособности», — подчеркнул Шмыгаль.

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