Денис Шмигаль анонсував нові механізми фінансової підтримки оборонної промисловості

Очільник Міноборони Денис Шмигаль заявив про нові кроки для посилення фінансування оборонного сектору.

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Очільник Міністерства оборони Денис Шмигаль заявив про посилення фінансової підтримки оборонного сектору. За його словами, під час наради з Міністерством фінансів та керівниками найбільших державних банків обговорили подальші кроки щодо зміцнення оборонної промисловості.

Шмигаль подякував банкам за створення консорціуму, який уже працює над кредитуванням оборонного виробництва під державні гарантії. Одним з пріоритетів визначено реалізацію так званої «нідерландської моделі», що передбачає прямі контракти з виробниками, інвестиції в українські оборонні компанії та створення спільних підприємств.

Очільник Міноборони також повідомив, що Міністерство оборони готує зміни до урядової постанови, які дозволять включати відсотки за кредитами до собівартості оборонної продукції. Це має значно спростити діяльність підприємств сектору.

На нараді також заслухали пропозиції банків. Їх обіцяють оперативно опрацювати Міноборони спільно з Мінфіном та іншими відповідальними структурами.

«Від державних банків очікуємо активнішої участі у фінансуванні підприємств ОПК. Це — ключ до збільшення виробництва зброї та посилення нашої обороноздатності», — наголосив Шмигаль.

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