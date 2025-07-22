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Єврокомісар з питань розширення Марта Кос стурбована законом про зміну повноважень НАБУ і САП

18:10, 22 липня 2025
Разом з тим, нещодавно канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив скепсис щодо можливості приєднання України до ЄС до 2034 року.
Єврокомісар з питань розширення Марта Кос стурбована законом про зміну повноважень НАБУ і САП
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Єврокомісар з питань розширення ЄС Марта Кос заявила, що «серйозно стурбована сьогоднішнім голосуванням у Раді». Йдеться про законопроект 12414, який 22 липня Верховна Рада прийняла в цілому як закон, і який стосується змін до КПК щодо розподілу повноважень НАБУ, САП і Генпрокурора. 

Слід також зазначити, що у ньому не йдеться безпосередньо про ліквідацію НАБУ чи САП, втім, баланс повноважень, як писала «Судово-юридична газета», змінюється.

«Серйозно стурбована сьогоднішнім голосуванням у Раді. Ліквідація ключових гарантій, що захищають незалежність НАБУ, є серйозним кроком назад. Незалежні органи, такі як НАБУ та САП, є важливими для шляху України до ЄС. Верховенство права залишається в самому центрі переговорів про вступ до ЄС», зазначила вона в Х.

Разом з тим, нещодавно канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив скепсис щодо можливості приєднання України до Європейського Союзу до 2034 року. Про це він заявив після зустрічі з президентом Румунії Нікушором Даном у Берліні.

«Для нас найвищим пріоритетом спочатку є зробити все, щоб ця війна завершилася», — наголосив Мерц. За його словами, після цього можна буде говорити про відновлення України, яке «напевно буде пов’язане з процесом, що на завершальному етапі може привести до вступу в ЄС».

Нагадаємо, Марта Кос була призначена європейським комісаром з питань розширення Європейського Союзу під головуванням Урсули фон дер Ляйєн на період 2024—2029 роки.

Реакція G7 на прийняття законопроекту 12414, який змінює розподіл повноважень НАБУ, САП наразі відсутня.

Автор: Наталя Мамченко

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НАБУ ОГП ЄС САП Єврокомісія

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