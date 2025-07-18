Мерц сумнівається у вступі України до ЄС до 2034 року: «Спочатку — завершення війни»

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що спочатку необхідно завершити війну та зосередитись на відновленні країни.

Джерело фото: TASR/AP/Omar Havana

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив скепсис щодо можливості приєднання України до Європейського Союзу до 2034 року. Про це він заявив після зустрічі з президентом Румунії Нікушором Даном у Берліні, повідомляє N-tv.

«Для нас найвищим пріоритетом спочатку є зробити все, щоб ця війна завершилася», — наголосив Мерц. За його словами, після цього можна буде говорити про відновлення України, яке «напевно буде пов’язане з процесом, що на завершальному етапі може привести до вступу в ЄС».

Водночас Мерц зазначив, що цей шлях займе кілька років і, найімовірніше, не вплине на середньостроковий фінансовий прогноз Європейського Союзу, маючи на увазі бюджетний цикл 2028–2034 років.

«Поки Україна перебуває під атакою, приєднання до ЄС у будь-якому разі неможливе», — додав він.

Натомість румунський президент Нікушор Дан підкреслив, що Європейський Союз має приймати кожну країну, яка отримала перспективу членства і виконала всі необхідні умови для вступу.

Зауважимо, що колишня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, яка тепер обіймає посаду Спеціальної уповноваженої Президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки, заявила, що попри зміни в уряді, завдання української влади щодо підготовки до членства в ЄС до кінця 2027 року залишаються такими ж амбітними.

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