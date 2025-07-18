Мерц сомневается во вступлении Украины в ЕС до 2034 года: «Сначала — окончание войны»

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сначала необходимо завершить войну и сосредоточиться на восстановлении страны.

Источник фото: TASR/AP/Omar Havana

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Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил скепсис относительно возможности присоединения Украины к Европейскому Союзу до 2034 года. Об этом он заявил после встречи с президентом Румынии Никушором Даном в Берлине, сообщает N-tv.

«Для нас высшим приоритетом сначала является сделать все, чтобы эта война завершилась», — подчеркнул Мерц. По его словам, после этого можно будет говорить о восстановлении Украины, которое «вероятно будет связано с процессом, который на заключительном этапе может привести к вступлению в ЕС».

В то же время Мерц отметил, что этот путь займет несколько лет и, скорее всего, не повлияет на среднесрочный финансовый прогноз Европейского Союза.

«Пока Украина находится под атакой, присоединение к ЕС в любом случае невозможно», — добавил он.

В свою очередь президент Румынии Никушор Дан подчеркнул, что Европейский Союз должен принимать каждую страну, которая получила перспективу членства и выполнила все необходимые условия для вступления.

Отметим, что бывшая вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, которая теперь занимает должность Специального уполномоченного Президента Украины по вопросам развития сотрудничества с Соединенными Штатами Америки, заявила, что несмотря на изменения в правительстве, задачи украинской власти по подготовке к членству в ЕС до конца 2027 года остаются столь же амбициозными.

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