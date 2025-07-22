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Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос обеспокоена законом об изменении полномочий НАБУ и САП

18:10, 22 июля 2025
Вместе с тем, недавно канцлер Германии Фридрих Мерц выразил скепсис относительно возможности присоединения Украины к ЕС до 2034 года.
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос обеспокоена законом об изменении полномочий НАБУ и САП
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Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос заявила, что «серьезно обеспокоена сегодняшним голосованием в Раде». Речь идет о законопроекте 12414, который 22 июля Верховная Рада приняла в целом как закон, и который касается изменений в УПК относительно распределения полномочий НАБУ, САП и Генпрокурора.

Следует также отметить, что в нем не идет речь непосредственно о ликвидации НАБУ или САП, однако баланс полномочий, как писала «Судебно-юридическая газета», изменяется.

«Серьезно обеспокоена сегодняшним голосованием в Раде. Ликвидация ключевых гарантий, защищающих независимость НАБУ, является серьезным шагом назад. Независимые органы, такие как НАБУ и САП, важны для пути Украины в ЕС. Верховенство права остается в самом центре переговоров о вступлении в ЕС», — отметила она в X.

Вместе с тем, недавно канцлер Германии Фридрих Мерц выразил скепсис относительно возможности присоединения Украины к Европейскому Союзу до 2034 года. Об этом он заявил после встречи с президентом Румынии Никушором Даном в Берлине.

«Для нас наивысшим приоритетом сначала является сделать все, чтобы эта война завершилась», — подчеркнул Мерц. По его словам, после этого можно будет говорить о восстановлении Украины, которое «наверняка будет связано с процессом, что на завершающем этапе может привести к вступлению в ЕС».

Напомним, Марта Кос была назначена европейским комиссаром по вопросам расширения Европейского Союза под председательством Урсулы фон дер Ляйен на период 2024—2029 годов.

Реакция G7 на принятие законопроекта 12414, который меняет распределение полномочий НАБУ и САП, в настоящее время отсутствует.

Автор: Наталя Мамченко

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НАБУ ОГП ЕС САП Еврокомиссия

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